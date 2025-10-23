En Brève

France : Lecornu promet un débat sur le financement de la suspension de la réforme des retraites

Le financement de la suspension de la réforme des retraites, inscrit dans la lettre rectificative au projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), fera l’objet d’un débat au Parlement, a déclaré jeudi 23 octobre le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d’un déplacement à Romainville. Il a précisé que cette lettre rectificative, qui n’est pas une proposition définitive, a vocation à permettre le déroulement complet du débat à l’Assemblée nationale et au Sénat et ne doit pas être présentée comme une décision finale.

