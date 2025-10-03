France : le Premier ministre choisit de renoncer au 49.3 pour gouverner

En Brève

Le vendredi 3 octobre, depuis Matignon, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé qu’il renonçait à recourir à l’article 49.3 de la Constitution pour gouverner, notamment pour faire adopter le budget sans vote. «Dès lors que le gouvernement ne peut plus être en situation d’interrompre les débats, il n’y a donc plus aucun prétexte pour empêcher le démarrage de ces débats la semaine prochaine», a-t-il déclaré à l’adresse des oppositions qu’il doit recevoir dans la matinée, selon l’AFP.