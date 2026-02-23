France : La famille du militant d’extrême droite Quentin Deranque condamne la « récupération » et les « débordements racistes » pendant la marche

La famille de Quentin Deranque a exprimé, lundi 23 février 2026, sa vive indignation après la marche organisée en sa mémoire la veille. Dans un communiqué transmis par son avocat, les proches ont dénoncé l’exploitation politique de cet hommage et les débordements observés lors du rassemblement.

Ils ont notamment pointé du doigt l’utilisation du cortège à des fins partisanes, estimant que l’événement avait été détourné sans aucun scrupule. Le texte souligne aussi la présence, au sein des participants, de personnes identifiées comme appartenant à des milieux extrémistes.

La famille a par ailleurs fait état d’incidents à caractère raciste et discriminatoire qui se sont produits en marge de la manifestation, regrettant que des propos ou comportements intolérables aient entaché ce moment destiné à rendre hommage.

Le communiqué a été signé et transmis par Maître Fabien Rajon ; sa mise à disposition des médias a d’abord été révélée par RTL. La mention précise des faits vise à marquer la distance des proches vis‑à‑vis de ces dérives.

Prise de position et portée du message

En rompant avec le déroulé attendu d’un hommage, la famille souhaite clarifier qu’elle ne cautionne ni l’instrumentalisation politique ni la participation d’éléments radicaux qui ont profité de l’occasion pour se mettre en avant. Le communiqué insiste sur la nécessité de préserver la dignité d’un rassemblement commémoratif.

Le rappel de ces constats par l’avocat vise à encadrer la mémoire de Quentin Deranque et à dénoncer publiquement les comportements qui, selon eux, ont dénaturé la manifestation organisée samedi 21 février 2026.