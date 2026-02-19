France : Gérard Depardieu jugé en appel du 16 au 20 novembre pour agressions sexuelles

La Cour d’appel de Paris a annoncé jeudi la tenue d’une audience d’appel qui se déroulera du 16 au 20 novembre, au cours de laquelle l’acteur Gérard Depardieu devra répondre de faits d’agressions sexuelles reprochés par deux femmes. Ces faits remonteraient au tournage du film Les Volets verts en 2021.

En mai 2025, une décision du tribunal judiciaire de Paris avait déjà abouti à une condamnation contre l’acteur : le 13 mai 2025, il a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des agressions sexuelles.

La procédure qui fera l’objet de l’appel porte sur ces mêmes accusations et se distingue d’une autre affaire dont Depardieu fait l’objet.

La séparation des dossiers et la suite pénale

Parallèlement à l’appel portant sur la condamnation de mai 2025, Gérard Depardieu est également renvoyé devant la cour criminelle départementale de Paris dans une enquête relative à des faits de viol visant l’actrice Charlotte Arnould ; ces deux volets judiciaires sont traités indépendamment l’un de l’autre.

La fixation des dates du procès en appel marque une nouvelle étape dans le parcours judiciaire de la personnalité du cinéma français, qui devra désormais attendre le déroulement de l’audience prévue en novembre pour que la juridiction statue sur le recours formé contre la décision antérieure.