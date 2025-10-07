France : Gabriel Attal dit à ses députés qu’il ne veut pas la démission du président

En Brève

Le patron des députés Renaissance, Gabriel Attal, a déclaré mardi 7 octobre devant son groupe qu’il ne souhaitait pas la démission du président de la République, se démarquant d’Édouard Philippe qui, selon des participants à la réunion, a exprimé ce souhait. «Nous ne mêlerons jamais nos voix à ceux qui appellent matin, midi et soir à la démission du président de la République et à une présidentielle anticipée», a affirmé l’ancien Premier ministre, estimant que «si un président démocratiquement élu et légitime pour aller au bout de son mandat peut être poussé à la démission, c’est tout notre équilibre démocratique qui serait fragilisé».

