France : Emmanuel Macron exhorte à l’unité pour le succès du SCAF

Mercredi 18 février, l’Élysée a indiqué qu’Emmanuel Macron maintient son engagement envers le Système de combat aérien du futur (SCAF), à la suite des propos du chancelier allemand Friedrich Merz laissant entendre que Berlin pourrait se retirer du programme.

La présidence française a réagi en rappelant que les besoins opérationnels des trois nations impliquées n’ont pas évolué depuis le lancement du projet. Parmi ces exigences figurent, selon Paris, la capacité de dissuasion nationale française ainsi que les autres missions assignées au futur avion de combat.

Dans sa mise au point, l’Élysée juge inexplicable qu’éventuelles disputes industrielles viennent compromettre une coopération qui revêt, d’après lui, des enjeux stratégiques majeurs pour l’Europe. La porte-parole présidentielle a insisté sur la nécessité de dépasser les désaccords techniques ou économiques afin d’assurer l’avenir du programme.

Paris souligne également que, face aux défis contemporains, l’Union industrielle et technologique des partenaires doit faire preuve d’efficacité et d’unité, en particulier dans les domaines relevant de la défense.

Appel à préserver la coopération européenne

Le message de la présidence met la pression sur les discussions bilatérales et trilatérales en cours : il s’agit, selon Paris, de garantir la continuité d’un chantier jugé essentiel pour la souveraineté stratégique du continent.

Les autorités françaises ont enfin rappelé que la réussite du SCAF dépendra de la capacité des États participants à trouver des compromis industriels et technologiques, condition indispensable pour que le projet réponde pleinement aux attentes militaires et politiques exprimées depuis son lancement.