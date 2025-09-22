PAR PAYS
France : Emmanuel Macron annonce la reconnaissance de l’État de Palestine à l’ONU

Diplomatie
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Emmanuel Macron projette "plusieurs référendums" dans les "mois à venir" !
Ce lundi 22 septembre, Emmanuel Macron prononcera un discours historique à l’Assemblée générale des Nations Unies, annonçant officiellement la reconnaissance par la France de l’État de Palestine. La déclaration interviendra lors d’une conférence coorganisée avec l’Arabie saoudite sur la solution à deux États au Proche-Orient.

Avant son allocution, le président rencontrera des représentants de la société civile israélienne et palestinienne, un geste symbolique visant à souligner l’importance du dialogue. Selon RFI, cette décision marque un tournant majeur pour la France et pour la présidence de Macron.

Cette initiative, mûrie depuis plusieurs mois, fait suite à son déplacement en avril à El-Arich, en Égypte, où la situation humanitaire à Gaza l’avait profondément marqué. Si certains ont dénoncé une démarche solitaire, Macron ne sera pas isolé à New York : une dizaine d’États, dont plusieurs membres du G7, soutiendront la France, illustrant l’unité internationale autour d’une solution à deux États.

La reconnaissance officielle s’inscrit dans un processus conjoint avec l’Arabie saoudite, visant à exclure le Hamas de toute gouvernance future, préparer le « jour d’après » à Gaza après un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens, et organiser des élections palestiniennes.

