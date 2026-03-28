France : Dj Boubs et Aba chauffent le public au Stade de France avant Sénégal–Pérou (vidéo)

Au Stade de France, l’ambiance est montée d’un cran en fin d’après‑midi alors que le concert de Youssou N’Dour et la rencontre Sénégal–Pérou étaient imminents, les tribunes se remplissant et les chants prenant de l’ampleur.

Les animateurs DJ Boubs et Aba ont animé les espaces spectateurs, multipliant les interventions pour stimuler la foule et installer une atmosphère festive avant le début des événements annoncés.

Parcours musical, échanges avec les supporters et séquences d’ambiance se sont enchaînés dans les gradins, contribuant à une atmosphère électrique marquée par des applaudissements et des chants collectifs.

Sur les réseaux, une publication partagée par le DJ Boubacar Diallo (compte @djboubsofficiel) illustrait ces moments de chauffe avec des images et extraits sonores diffusés en amont.

Les temps forts de la soirée mêlent spectacle musical et événement sportif : la présence annoncée de Youssou N’Dour fait écho à l’attente suscitée par le match opposant les Lions du Sénégal à la sélection du Pérou.

Dans les tribunes, l’usage de musiques traditionnelles et contemporaines, notamment des extraits de mbalax, a renforcé l’identité culturelle retrouvée parmi les supporters venus nombreux.

Les organisateurs et équipes techniques procédaient aux derniers réglages logistiques et de sécurité sur le site

Le concert de Youssou N’Dour et la rencontre Sénégal–Pérou devaient débuter dans la soirée