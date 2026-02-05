France : Affaire Epstein — L’Élysée et Matignon demandent au ministre des Affaires étrangères de convoquer Jack Lang

La présidence estime que Jack Lang doit privilégier la préservation de l’Institut du monde arabe dont il assure la présidence, alors que la pression pour qu’il quitte ses fonctions s’est intensifiée. Ces demandes interviennent après la révélation de documents massifs qui mettent en lumière ses relations avec Jeffrey Epstein, reconnu pour des faits de nature sexuelle.

Selon les proches d’Emmanuel Macron, l’Élysée et Matignon ont invité les ministres concernés à recevoir Jack Lang afin de lui demander de placer l’intérêt de l’institution au premier plan. Cette démarche traduit la volonté de l’exécutif de gérer rapidement les retombées médiatiques et institutionnelles.

Les autorités rappellent que l’Institut du monde arabe est placé sous la responsabilité conjointe de deux ministères, ce qui engage plusieurs acteurs publics dans la conduite à tenir face à cette crise.

Mobilisation ministérielle et gestion de crise

Le gouvernement s’appuie donc sur les ministres compétents pour organiser un entretien avec le président de l’Institut et évaluer les suites à donner. Ce rôle de tutelle incombe aux ministères des Affaires étrangères et de la Culture, qui doivent décider des mesures appropriées pour protéger l’établissement et son image.

Dans ce contexte, la combinaison des révélations documentaires et des sollicitations publiques a accéléré les échanges entre l’exécutif et les responsables de l’IMA, cherchant à clarifier la situation sans pour autant trancher immédiatement sur une éventuelle démission.