Football : Walid Regragui justifie son départ de la sélection marocaine

Walid Regragui a annoncé officiellement sa démission du poste de sélectionneur du Maroc jeudi, lors d’une conférence de presse tenue par la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Le technicien a expliqué les motifs de son départ devant les responsables fédéraux et les médias réunis.

Cette décision intervient quelques semaines après la CAN 2025 et la défaite marocaine en finale face au Sénégal. Elle marque le début d’une nouvelle phase pour les Lions de l’Atlas, après un cycle à la tête de l’équipe qui a connu son apogée avec la brillante demi-finale de la Coupe du monde 2022.

Au cours de la cérémonie, Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, et les journalistes présents ont rendu hommage au travail accompli par Regragui. Le sélectionneur a, lui, évoqué une forme d’épuisement psychologique comme l’un des éléments ayant pesé dans sa décision.

Un choix mûrement réfléchi pour insuffler un renouveau

Selon Regragui, le haut niveau impose des périodes de transition : parfois l’équipe a besoin de visages nouveaux et d’un regard différent pour continuer à progresser. Après mûre réflexion, il a estimé qu’il était préférable de céder sa place afin d’offrir au groupe une dynamique renouvelée avant les échéances majeures à venir.

Le coach a insisté sur le fait que son départ n’était pas une reddition, mais un acte volontaire et pensé pour l’intérêt du football national. Il a expliqué avoir pris le temps d’analyser la situation avec lucidité et d’en tirer la conclusion qu’un changement de cap serait bénéfique pour atteindre les ambitions du pays.

En quittant ses fonctions, Regragui s’est dit fier du chemin parcouru aux côtés de joueurs désormais libérés et sûrs de leur valeur. Il a rappelé partir avec loyauté et reconnaissance, convaincu d’abandonner une sélection capable d’affronter les meilleures équipes sans complexe et désormais solidement installée au sommet du football africain, avec une image renforcée sur la scène mondiale.