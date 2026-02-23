Football: un club burkinabè victime d’un accident de route

Dans le cadre de la 17e journée du championnat national féminin de première division, les Hirondelles de Fada N’Gourma avaient fait le déplacement à Ouagadougou pour défier l’USFA. La rencontre s’est soldée par une lourde défaite des visiteuses sur le score de 7-0.

Au retour vers Fada N’Gourma, la délégation a été impliquée dans un accident de la route à hauteur de Nagréongo, a indiqué un communiqué de la Fédération burkinabè de football. L’incident est survenu alors que le groupe regagnait sa base après la confrontation contre l’USFA.

D’après les éléments communiqués officiellement, le véhicule transportant l’équipe a été percuté par un camion. Cinq joueuses ont présenté des blessures légères et ont été conduites au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Nagréongo pour recevoir des soins.

Prise en charge médicale et reprise du voyage

Les joueuses blessées ont été soignées sur place au CSPS, où le personnel médical leur a prodigué les soins nécessaires. Une fois pris en charge, l’ensemble de la délégation a pu poursuivre son trajet et a repris la route en direction de Fada N’Gourma.