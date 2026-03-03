Football : un arbitre sénégalais désigné pour Espérance-Al Ahly

La Confédération africaine de football a porté son choix sur l’arbitre international sénégalais Issa Sy pour diriger la manche aller des quarts de finale de la Ligue des champions opposant l’Espérance Sportive de Tunis à Al Ahly SC. Cette désignation tombe pour une opposition parmi les plus attendues du continent.

La première confrontation est programmée le 15 mars 2026 à 22h00 et se déroulera au Stade Hammadi-Agrebi. Le match retour se tiendra ensuite le 26 mars 2026 au Stade international du Caire.

Pour la gestion de la vidéo-arbitrage, Ahmed Imteaz officiera en tant qu’arbitre principal du VAR, assisté de Gerson Dos Santos à la vidéo. La CAF a précisé qu’elle rendra publique dans les prochains jours la composition complète du corps arbitral.

Une montée en puissance confirmée

Révélé par ses prestations remarquées lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, Issa Sy voit son profil récompensé par cette mission sur une affiche de haut niveau. La CAF mise ici sur un homme d’expérience capable de gérer la pression d’un duel entre deux géants du football africain.