Au cœur des discussions sur le sort des 18 supporters sénégalais condamnés au Maroc se trouve désormais la question d’une éventuelle grâce accordée par le roi Mohammed VI. Alors que la procédure judiciaire suit son cours, beaucoup voient dans un geste royal la voie la plus rapide et la plus apaisée pour dénouer cette affaire à forte charge émotionnelle.

Jeudi, la Haute Cour de Rabat a rendu son jugement. Neuf supporters ont été condamnés à une année de prison ferme assortie d’une amende de 500 dollars, six autres à six mois de détention et 200 dollars d’amende, et les trois derniers à trois mois de prison ainsi qu’une pénalité de 120 dollars.

Ces peines interviennent après des incidents survenus autour de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 : violences dans les tribunes et confrontations avec des agents de sécurité ont marqué la soirée. Les intéressés contestent pour leur part les accusations, affirmant avoir été victimes d’agressions plutôt que responsables des scènes reprochées.

Entre voies juridiques et options diplomatiques

L’idée d’une extradition vers le Sénégal a été évoquée dans certains cercles, mais des spécialistes du droit international estiment qu’elle serait difficilement applicable pour des faits de cette nature. Dans ce contexte, la grâce royale apparaît comme une alternative crédible, d’autant que Rabat et Dakar entretiennent des relations diplomatiques et historiques étroites.

La défense a par ailleurs formé appel, ouvrant la possibilité d’un réexamen des condamnations. Néanmoins, pour de nombreux observateurs et acteurs politiques, la résolution la plus rapide et la moins conflictuelle resterait un geste émanant du Palais, capable de désamorcer les tensions entre les deux pays et de clore ce dossier délicat.