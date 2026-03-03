Football — la prochaine destination de Walid Regragui se dessine

Alors que la Fédération royale marocaine de football n’a pas encore officialisé son départ, Walid Regragui reste au centre des rumeurs et pourrait bientôt quitter la sélection nationale. Le coach marocain suscite l’intérêt à l’international et voit poindre une opportunité du côté de l’Arabie saoudite.

Des informations relayées par le média saoudien Al Weeam indiquent que Regragui serait en pourparlers avancés avec Al-Ittihad Club, le grand club de Djeddah, en vue de succéder au Portugais Sérgio Conceição. Les négociations semblent donc franchir une étape importante.

Un accord abouti signifierait pour l’entraîneur un retour au Proche-Orient : il a déjà baroudé dans la région en dirigeant Al-Duhail SC en 2020, club avec lequel il a décroché le titre de la Qatar Stars League. Son parcours récent – demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 avec les Lions de l’Atlas et finaliste de la CAN 2025 – continue de renforcer sa cote auprès des écuries attirées par des profils expérimentés.

Un profil qui séduit les écuries du Golfe

Au-delà des résultats, les observateurs pointent la capacité de Regragui à gérer la pression et à imposer une identité de jeu claire, des qualités particulièrement recherchées dans des championnats en pleine expansion financière et sportive. Son expérience antérieure au Qatar constitue un atout non négligeable pour une intégration rapide dans un contexte arabe.

Du côté d’Al-Ittihad, la perspective de confier le projet à un technicien au palmarès récent répondrait à des ambitions élevées ; cependant, tant que la Fédération marocaine n’a pas procédé à une annonce officielle, la situation reste en suspens et les discussions entre les parties se poursuivent.