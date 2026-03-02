Football : Jean-Daniel Akpa-Akpro marque un but à polémique

Un but entaché d’incertitude a animé la rencontre entre Vérone et Naples au stade Marcantonio Bentegodi, une réalisation qui, après examen, a été reliée à l’Ivoirien Jean-Daniel Akpa-Akpro. L’égalisation temporaire n’a pas empêché les Napolitains d’empocher finalement les trois points, le match se soldant par une victoire 2-1 pour les visiteurs.

Sur l’action litigieuse, le milieu de terrain de Vérone a décoché une frappe qui a fini sa course au fond des filets après un contact involontaire avec le pied de l’attaquant napolitain Rasmus Højlund. La controverse porte sur la nature de ce contact : s’agissait-il d’une tentative délibérée de dégager le ballon ou d’une déviation fortuite ?

Après analyse, la Lega Serie A a tranché en attribuant le but à Akpa-Akpro, estimant que la tentative du joueur véronais devait être retenue comme l’action déterminante. Cette décision met un terme au débat officiel sur la paternité du but, même si l’incertitude autour de l’intention de Højlund alimente toujours les discussions des observateurs.

Réactions et portée médiatique

Dans les minutes qui ont suivi l’événement, le club de Vérone a partagé sa joie sur les réseaux sociaux, saluant notamment le premier but du joueur sous ses couleurs, tandis que les commentateurs et supporters ont largement débattu de l’attribution via vidéos et extraits de la séquence. Le dossier a été relayé par des médias spécialisés, dont Calciomercato qui a détaillé le déroulé de l’examen menant à la décision de la fédération italienne.

Pour visualiser les images et revenir sur l’intégralité du récit, un article publié sur Africa Top Sports présente la séquence et les réactions autour de ce moment de jeu controversé.