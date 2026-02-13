Football : Gaël Kakuta s’engage à l’AEL Larissa jusqu’à la fin de saison

Gaël Kakuta a choisi de relever un nouveau challenge en Europe en s’engageant officiellement avec l’AEL Larissa jusqu’à la fin de la saison. L’ailier congolais, anciennement sous contrat à Sakaryaspor en Turquie, rejoint ainsi le championnat grec pour la première fois de sa carrière, ajoutant une quinzième équipe à son long palmarès professionnel.

La signature de Kakuta apporte de l’expérience à Larissa, club évoluant en Super League grecque. Sur place, il retrouvera un visage familier : Dylan Batubinsika, compatriote récemment arrivé, partagera désormais le vestiaire avec lui, apportant une présence congolaise renforcée dans l’effectif.

Formé en France, Kakuta s’est rapidement illustré sur la scène internationale et a multiplié les passages dans les grands championnats européens. Son parcours le mène d’abord en Angleterre, avec une période à Chelsea marquée par un titre de champion en 2010 et une Coupe nationale, avant des prêts ou transferts successifs à Fulham et Bolton.

Un itinéraire riche en clubs et en pays

En Espagne, l’attaquant a porté les couleurs du Deportivo de La Coruña, du Sevilla FC et du Rayo Vallecano, tandis qu’en Italie il a défendu le maillot de la SS Lazio. De retour en France, il a notamment évolué au RC Lens après des passages par Amiens et Dijon. Aux Pays-Bas, il a aussi joué pour le Vitesse Arnhem, témoignant d’une carrière itinérante et versatile.

Sur le plan international, Gaël Kakuta compte une trentaine de sélections avec les Léopards de la République démocratique du Congo, où il a inscrit cinq buts. Sa venue à Larissa s’inscrit dans la continuité d’une trajectoire marquée par la recherche de nouveaux défis et par une capacité d’adaptation à des environnements footballistiques variés.