Football : Gaël Kakuta et Sakaryaspor se séparent d’un commun accord

Gaël Kakuta n’appartient plus à l’effectif de Sakaryaspor. Le club turc a annoncé, ce vendredi 6 février 2026, la rupture à l’amiable du contrat qui liait le milieu congolais à l’équipe jusqu’au 30 juin 2026.

Arrivé dans le club il y a un an, le joueur de 34 ans a marqué son passage en 1. Lig par des performances notables. Cette saison, il a pris part à 20 rencontres de championnat, trouvant le chemin des filets à huit reprises et délivrant trois passes décisives, se montrant décisif dans le secteur offensif de son équipe.

Dans son communiqué, Sakaryaspor a salué le comportement exemplaire de Kakuta durant son séjour et lui a adressé des remerciements pour l’investissement témoigné au sein du groupe. Désormais libéré de tout engagement contractuel, l’ancien international congolais peut envisager de nouveaux horizons.

Bilan sportif et perspectives

Au vu de son rendement en Turquie, Kakuta garde des arguments pour intéresser des clubs à la recherche d’un milieu capable d’apporter de la créativité et un ratio buts/passes intéressant pour un joueur de son poste. À 34 ans, son expérience internationale et sa récente efficacité offensive constituent des atouts susceptibles d’attirer des offres, que ce soit pour un projet à court terme ou pour renforcer l’ambition d’une équipe en quête de leaders expérimentés.