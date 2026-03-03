Football : Al-Ittihad règle ses dettes envers le Wydad

Le club libyen Al-Ittihad a annoncé avoir réglé définitivement ses dettes envers le Wydad Athletic Club, mettant un terme à un dossier financier qui pesait entre les deux formations.

Le montant versé s’élève à 1,4 million de dollars au total. Cette somme couvre séparément les indemnités liées aux arrivées de Stephane Aziz Ki, évaluée à 800 000 dollars, et de Thembinkosi Lorch, pour un montant de 600 000 dollars.

Grâce à ce paiement, Al-Ittihad se trouve en conformité sur le plan administratif et renforce ses rapports avec le club marocain en vue des prochaines échéances.

Conséquences pour les clubs

Le règlement de ces créances met fin à la procédure en suspens entre les deux institutions nord-africaines et devrait faciliter les démarches administratives futures, tant pour les enregistrements des joueurs que pour la coopération entre les deux entités.