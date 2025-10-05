Flottille pour Gaza: 21 des 49 Espagnols à bord devraient quitter Israël le 5 octobre

En Brève

Un premier groupe de 21 Espagnols, parmi les 49 personnes à bord de la flottille d’aide à Gaza interceptée cette semaine par Israël, devrait rentrer en Espagne dimanche 5 octobre, a annoncé le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares. Lors d’un entretien téléphonique avec la télévision publique espagnole, M. Albares a indiqué avoir conclu un accord avec Israël pour que ce contingent puisse quitter Tel-Aviv «aujourd’hui même» et regagner l’Espagne, à condition qu’aucun incident ne vienne perturber le calendrier.

