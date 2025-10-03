Flotte fantôme russe : le pétrolier Boracay reprend la mer

En Brève

Le pétrolier Boracay, appartenant à la flotte fantôme russe, a repris sa route dans la nuit de jeudi à vendredi après que son commandant et son second ont été ramenés à bord, a indiqué vendredi 3 octobre à l’AFP une source proche du dossier. Selon cette source, ils ont regagné le navire à l’issue de leur garde à vue. Le commandant, de nationalité chinoise, a en outre reçu une convocation devant le tribunal de Brest pour le 23 février 2026 pour « refus d’obtempérer ».