Florent Pagny affirme qu’il paie ses impôts en France et en Argentine

Florent Pagny, 64 ans, plus de trente ans de carrière et plus de quinze millions de disques vendus, reste l’une des personnalités préférées des Français. Installé une grande partie du temps en Patagonie argentine, l’interprète de Savoir aimer est régulièrement au cœur de polémiques fiscales : accusé par certains d’avoir fui la France pour échapper à l’impôt, il a répondu récemment, sans détour, lors du podcast AURA d’Audrey Crespo‑Mara.

La carrière et les revenus de Florent Pagny ont parfois été assortis de démêlés avec l’administration fiscale. À la fin des années 1990, il a fait l’objet de redressements importants : il a été condamné à six mois de prison avec sursis et à verser 115 000 euros de dommages et intérêts à l’administration fiscale. Cette condamnation faisait suite à des manquements constatés pour l’année 1997 — 48 000 euros de TVA non déclarée — et à une minoration de revenus évaluée à 540 000 euros pour 1996 et 1997.

Partageant sa vie entre la France et l’Argentine depuis près de trente ans, Pagny a choisi la Patagonie, région d’origine de son épouse Azucena Caamaño, qu’il a rencontrée en 1993. Le couple, marié en 2006, est père de deux enfants, Inca et Aël Pagny. C’est ce mode de vie transcontinental qui nourrit régulièrement les interrogations et accusations quant à sa résidence fiscale.

Florent Pagny paye‑t‑il ses impôts en France ?

Interrogé sur ces accusations dans AURA, Florent Pagny a fermement nié avoir choisi l’Argentine pour échapper à l’impôt français : « On dit que je suis parti en Argentine pour ne pas payer d’impôts. Comme si l’Argentine était un paradis fiscal. Abrutis, va ! Je vis en Argentine, je paie des impôts en Argentine. Je vis en France, je paie des impôts en France », a‑t‑il déclaré.

Il a par ailleurs insisté sur le principe selon lequel les règles fiscales françaises s’appliquent uniformément : « Les règles fiscales françaises sont pour tout le monde pareilles. Toute performance faite sur le territoire français est redevable à l’État français et au fisc français. Donc moi, je suis franco‑français. Toutes mes performances ne sont qu’en France. » Ces affirmations visent à répondre directement aux critiques sur sa domiciliation et sur la fiscalité liée à ses activités artistiques.

Sur un ton plus personnel, Pagny a relativisé les polémiques en les reliant à sa réussite : il a expliqué qu’un niveau d’imposition élevé pouvait être perçu comme le reflet d’un succès financier, et qu’il en tirait une fierté liée à son parcours social. Il a également rappelé avoir été coach dans l’émission The Voice, activité médiatique qui a renforcé sa présence publique en France.

Enfin, il est utile de noter que l’artiste est redevenu résident fiscal français depuis 2018 et qu’il se fait soigner en France pour son cancer du poumon, information qu’il et plusieurs médias ont évoquée ces dernières années.