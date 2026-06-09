Flavie Flament se dit soulagée après la garde à vue de Patrick Bruel

La garde à vue de Patrick Bruel a été confirmée lundi 8 juin 2026, a indiqué RTL : le chanteur de 67 ans a été entendu depuis 8h25 par les enquêteurs du premier district de la police judiciaire à Paris, sous la direction du procureur de la République de Nanterre. Visé par plusieurs accusations de viols et d’agressions sexuelles, il nie les faits qui lui sont reprochés et demeure présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.

Parmi les réactions publiques, l’animatrice Flavie Flament s’est exprimée pour la première fois sur RTL le jour de l’annonce. Victime déclarée d’un viol en 1991 à l’âge de 16 ans, elle a dit ressentir un « soulagement » à l’idée que des victimes soient entendues par la justice, tout en précisant que sa propre plainte n’est pas directement concernée par la procédure en cours. Sa plainte, déposée avec constitution de partie civile, attend toujours d’être transférée au parquet de Nanterre.

Selon ses déclarations, Flament espère être entendue prochainement par un juge d’instruction et a appelé à ce que la justice rende des décisions dans des délais « acceptables ». Elle a rappelé le parcours long et ponctué de classements sans suite, dénonçant le besoin d’une prise en compte plus systématique des plaintes déposées par des victimes.

Un soulagement teinté d’impatience et un appel à des réformes

Sur RTL, Flavie Flament a détaillé le chemin judiciaire parcouru par les victimes en général, évoquant la succession de dénis et de procédures classées sans suite qui ont marqué de nombreuses affaires. Elle a souligné l’importance, selon elle, que la justice « pose des actes forts et pérennes » et se saisisse de dossiers sensibles.

Flament a par ailleurs rapproché l’affaire liée à Patrick Bruel du drame récent concernant Lyhanna, la collégienne de 11 ans dont le corps a été retrouvé dans le Gers. Pour l’animatrice, ces deux dossiers mettent en lumière, selon elle, des défaillances du système de protection et d’écoute des victimes, en citant notamment des plaintes déposées contre Jérôme Barella qui, d’après ses propos, auraient dû être mieux prises en compte.

Elle a annoncé sa participation au rassemblement prévu place Vendôme à Paris, organisé à l’appel d’associations et d’organisations de défense des victimes, pour rendre hommage à Lyhanna et plaider en faveur de changements législatifs. Flavie Flament a indiqué qu’elle y défendrait l’adoption d’une « loi intégrale » contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, portée par plusieurs collectifs, estimant que cette réforme est urgente.