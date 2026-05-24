Flavie Flament se dit prête à une confrontation judiciaire avec Patrick Bruel après ses accusations de viol

Flavie Flament a officiellement porté plainte contre Patrick Bruel pour des faits de viol remontant à son adolescence. L’animatrice de télévision, qui avait initialement témoigné anonymement dans une enquête publiée par Mediapart, s’exprime désormais publiquement sur cette affaire qui déchaine les passions et soulève un important débat sur les violences sexuelles dans le milieu artistique. Tandis que plusieurs plaintes sont regroupées au parquet de Nanterre et que plusieurs femmes ont pris la parole, Flament affirme sa détermination à aller jusqu’au bout de la procédure judiciaire, contre les dénégations fermes de Patrick Bruel.

Le 15 mai 2026, Flavie Flament avait annoncé qu’elle avait déposé plainte pour viol contre le chanteur Patrick Bruel. Selon ses déclarations, les faits reprochés se seraient déroulés alors qu’elle avait 16 ans. Cette plainte s’inscrit dans un contexte plus large où plusieurs autres femmes se sont exprimées sur des comportements similaires du chanteur, avec plus d’une dizaine de plaintes reçues par le parquet de Nanterre. Ces éléments donnent une ampleur particulière à cette affaire qui fait la Une des médias.

Flavie Flament prête à témoigner et Patrick Bruel dément formellement

Invitée sur RTL le vendredi 22 mai 2026, Flavie Flament a réaffirmé sa volonté de faire la lumière sur les accusations qu’elle porte contre Patrick Bruel. Lors de son entretien avec Thomas Sotto, elle a insisté sur le fait que cette affaire ne se résume pas à un simple « parole contre parole ». Elle a rappelé que plus de dix plaintes émanant de victimes différentes sont actuellement en cours d’examen par la justice et que trente femmes ont déjà témoigné publiquement sur leurs expériences.

Interrogée sur sa réaction éventuelle en cas de confrontation judiciaire directe avec Patrick Bruel, Flament a refusé de dévoiler sa stratégie à l’antenne mais a clairement indiqué sa disponibilité : « Je suis absolument prête à le faire devant un juge », a-t-elle déclaré. Elle a souligné sa détermination à avancer dans cette procédure avec sérénité, indiquant qu’elle était « prête comme pour tout le reste », sans accorder de détails supplémentaires.

De son côté, Patrick Bruel dément catégoriquement toutes les accusations de viol portées à son encontre. Dans une déclaration publique, l’artiste a affirmé n’avoir « jamais forcé une femme » et réfuté toute forme de manipulation ou d’abus de sa notoriété pour obtenir des relations sexuelles non consenties. Il revendique sa présomption d’innocence et fait savoir qu’il est prêt à défendre sa version des faits devant la justice.

Cette affaire intervient dans un climat où les voix des victimes de violences sexuelles gagnent en visibilité, notamment dans le milieu du spectacle. Le parquet de Nanterre suit actuellement les différentes plaintes déposées, sous le regard attentif de l’opinion publique et des professionnels du droit.