Financement libyen : décès de Ziad Takieddine, principal accusateur de Sarkozy

L’homme d’affaires franco-libanais Ziad Takieddine, figure clé de l’enquête sur le financement présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 par la Libye, est mort mardi 23 septembre à Beyrouth à l’âge de 75 ans. Son avocate, Me Elise Arfi, a confirmé à l’AFP que Takieddine était malade depuis plusieurs mois.

Connu pour ses déclarations fluctuantes, Takieddine avait accusé à plusieurs reprises l’ex-chef de l’État d’avoir reçu des fonds du régime de Mouammar Kadhafi et de ses proches. Nicolas Sarkozy avait qualifié ces propos de « manipulations ».

L’intermédiaire était visé par un mandat d’arrêt dans ce dossier, dont le tribunal correctionnel de Paris rendra le jugement jeudi. Déjà condamné en 2020 à cinq ans de prison ferme dans le volet financier de l’affaire Karachi, liée à des commissions occultes sur des contrats d’armement français, sa peine avait été confirmée en appel début 2025. Takieddine s’était réfugié au Liban quelques jours avant le jugement de première instance.

Depuis mai 2012, il affirmait que la Libye avait financé la campagne de Sarkozy. Fin 2016, il avait détaillé dans Mediapart des valises d’argent et cinq millions d’euros remis en 2006 et 2007 à l’ancien ministre de l’Intérieur et à son directeur de cabinet, Claude Guéant, déclarations qu’il avait ensuite confirmées devant le juge d’instruction.