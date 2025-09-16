PAR PAYS
FIFA: plus de trêve internationale d’octobre à partir de 2026

Par Romaric Déguénon
Des joueurs du Nigeria et du Bénin
Des joueurs du Nigeria et du Bénin@megasports
La FIFA a confirmé qu’il n’y aura pas de trêve internationale d’octobre en 2026, répondant ainsi aux plaintes récurrentes des clubs concernant les interruptions trop fréquentes en début de saison.

C’est officiel! A partir de 2026, il n’y aura plus de trêve internationale d’octobre. La FIFA a décidé de supprimer cette pause internationale pour répondre aux plaintes récurrentes des clubs concernant les interruptions trop fréquentes en début de saison.

L’idée est de prolonger la première fenêtre internationale, comme celle que nous venons de vivre, pour éviter une deuxième mi-octobre.

La période proposée s’étend du 21 septembre au 6 octobre, période durant laquelle les équipes nationales pourront jouer quatre matchs.

Toutefois, la troisième trêve internationale de novembre sera maintenue, avec deux autres matches prévus entre le 9 et le 17 novembre.

Ces changements affecteront le nouveau calendrier de la Ligue des champions, qui débutera désormais plus tôt, entre le 8 et le 10 septembre.

