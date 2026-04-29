LDC, Atlético Madrid: le président Enrique Cerezo n’a pas peur d’Arsenal

À la veille de la demi-finale face à Arsenal, le président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se veut serein. Il s’attend à un duel équilibré et croit aux chances de ses joueurs de faire la différence.

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Au lendemain du feu d’artifice entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, tous les regards se tournent vers l’autre demi-finale de la Ligue des champions de l’UEFA opposant l’Atlético de Madrid à Arsenal FC. Si le style des deux équipes laisse présager une confrontation plus fermée, l’enjeu reste immense : une place en finale. Et du côté madrilène, la confiance est de mise. Le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, s’est montré serein à l’approche de ce rendez-vous.

Selon lui, la rencontre devrait être équilibrée, avec des temps forts de part et d’autre. Le dirigeant espagnol insiste sur l’importance de la concentration et de l’efficacité dans les zones décisives. Il espère voir son équipe faire la différence en inscrivant les buts nécessaires pour aborder le retour avec un avantage. « Ce type de match se joue souvent par séquences. Il faut rester concentré et saisir les opportunités », a-t-il résumé, affichant une confiance totale : « Je n’ai peur de rien. » Entre prudence tactique et ambition assumée, l’Atlético aborde ce choc avec la ferme intention de franchir un cap et de s’offrir une place en finale européenne.





