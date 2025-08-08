Bénin: 300000 décès recencés dans le fichier électoral par les experts selon l’opposition

L’opposition béninoise estime que les conclusions préliminaires de l’audit indépendant du fichier électoral, mené par des experts internationaux, confirment ses inquiétudes sur la fiabilité du registre national des électeurs.

Lors d’un point de presse, le cadre de concertation de l’opposition est revenu sur les dysfonctionnements relevés lors des précédentes élections : affectation d’électeurs dans de mauvais centres, absences de citoyens sur les listes, erreurs techniques et maintien de personnes décédées dans le fichier. Ces anomalies avaient motivé, en novembre 2023, la demande d’un audit accepté par le chef de l’État.

« Ce rapport a confirmé certaines de nos peurs », a déclaré Chabi Yayi, secrétaire aux Relations extérieures du parti Les Démocrates. Selon lui, les experts ont identifié près de 300 000 personnes décédées toujours inscrites sur le fichier, un chiffre bien supérieur aux 30 000 radiations opérées jusque-là. « Ce chiffre n’est pas de moi, il vient des experts », a-t-il insisté, plaidant pour une révision approfondie du registre.

Parmi les recommandations formulées, les auditeurs préconisent une implication accrue des mairies, des confessions religieuses et des services d’état civil afin d’améliorer la déclaration des décès. Ils signalent également la présence de centres de vote sans aucun électeur, invitant à une meilleure concertation avec les partis politiques pour la validation de la carte électorale.

L’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) est, de son côté, appelée à renforcer sa présence sur le terrain, notamment dans les zones reculées. « Quarante pour cent des électeurs n’ont pas de téléphone, il faut penser à eux », a rappelé M. Yayi, suggérant la tenue d’audiences foraines et la simplification des procédures d’enrôlement.

Tout en saluant cet audit comme un pas vers plus de transparence, l’opposition souligne que le processus électoral ne se résume pas à la fiabilité du fichier. « Notre objectif, c’est une élection libre, transparente et inclusive », a affirmé Chabi Yayi, appelant l’ensemble des institutions concernées à assumer pleinement leurs responsabilités. Les partis attendent désormais le rapport final pour approfondir l’analyse et partager de nouvelles propositions.