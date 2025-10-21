Fermín López à Lamine Yamal : « le meilleur joueur du monde doit rester calme »

Avant le duel européen du Barça, Fermín López a appelé Lamine Yamal à garder son sang-froid, tout en le désignant comme le meilleur joueur du monde.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

À la veille du choc de Ligue des champions entre le FC Barcelone et l’Olympiacos, le milieu de terrain catalan Fermín López a livré un vibrant hommage à son jeune coéquipier Lamine Yamal, tout en l’exhortant à garder la tête froide face aux provocations adverses.

Présent en conférence de presse aux côtés de l’entraîneur Hansi Flick, López a tenu à rappeler l’importance du prodige espagnol dans le dispositif blaugrana : « Je connais Lamine depuis que nous sommes enfants, et c’est le meilleur joueur du monde. Tout le monde parle de lui, et tout le monde voudra le cibler. Il doit rester calme. »

À lire aussi : Classement des joueurs les mieux payés en 2025: Cristiano Ronaldo en tête, Yamal dans le top 10

Le jeune milieu de terrain a également salué la maturité de Yamal, devenu l’un des visages du Barça malgré son jeune âge : « Il est très mature pour son âge. Nous essayons de l’aider parce qu’il est essentiel à notre réussite. S’il brille, toute l’équipe brille. »

Âgé de seulement 18 ans, Lamine Yamal a récemment terminé deuxième du Ballon d’Or 2025 derrière Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), confirmant son statut de phénomène du football mondial.