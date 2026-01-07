Accueil En Brève Femme abattue par la police d’immigration américaine lors d’une opération

Femme abattue par la police d’immigration américaine lors d’une opération

Un policier de l’immigration a abattu une femme mercredi 7 janvier à Minneapolis, un acte qualifié de «légitime défense» par le ministère américain de la Sécurité intérieure, qui assure que des agents de la police fédérale de l’immigration (ICE) menaient «des opérations ciblées» lorsque «des émeutiers ont commencé à bloquer les agents et l’une de ces émeutières violentes a transformé son véhicule en arme, tentant de renverser nos forces de l’ordre dans l’intention de les tuer — un acte de terrorisme intérieur», selon un communiqué du ministère. Cette version est contredite par le maire démocrate de la ville, et le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a qualifié de «propagande» la justification gouvernementale, demandant sur X qu’«une enquête complète, équitable et rapide» soit menée et indiquant s’appuyer notamment sur des images vidéo qui, selon lui, infirment la version officielle.