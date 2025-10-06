Faure (PS) menace de censurer le gouvernement Lecornu sans nouveau débat sur les retraites

En Brève

Le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a réclamé lundi 6 octobre l’ouverture d’un nouveau débat parlementaire sur la réforme des retraites de 2023, qualifiée de très contestée, afin de permettre, d’ici à la fin décembre, son éventuelle abrogation ; à défaut, le PS annoncera son vote en faveur de la censure du gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu. Interrogé sur France Inter, le député socialiste a précisé qu’il était prêt à « jouer le jeu jusqu’au bout » si l’exécutif acceptait cette discussion et offrait la possibilité d’abroger la réforme d’ici fin décembre, sinon il a déclaré ne pas voir d’obstacle à un vote de censure, alors que le gouvernement Lecornu est déjà la cible de critiques.

