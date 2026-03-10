Fabrice Luchini avoue son addiction à « cette cochonnerie » et « je peux passer 45 minutes »

Fabrice Luchini, figure majeure du théâtre et du cinéma français, a surpris les téléspectateurs en novembre 2024 sur le plateau de C à vous en avouant son « addiction » au téléphone portable, qu’il a qualifiée avec autodérision de « cochonnerie ». L’acteur, né en 1951 à Paris et célèbre pour sa diction et ses prises de parole érudites, a indiqué pouvoir « passer 45 minutes du TikTok », malgré son attachement aux textes classiques.

Artisan reconnu des planches et de l’écran depuis plusieurs décennies, Luchini s’est imposé comme une voix singulière de la scène culturelle française. Sa carrière, amorcée à la fin des années 1970 et installée durablement depuis les années 1980, est marquée par une diction particulière et une capacité à tenir un public par le langage.

Au cinéma, il a participé à des projets devenus références du cinéma français et a travaillé avec de nombreux réalisateurs. Parmi les titres cités figurent Tout peut arriver (1969), Dans la maison (2012) et Grâce à Dieu (2019) de François Ozon. Sur scène, ses lectures et interprétations d’auteurs classiques de Molière à Baudelaire sont régulièrement saluées et attendues par le public.

Un aveu public sur l’écran et la scène

Sur le plateau animé par Anne-Elisabeth Lemoine, Fabrice Luchini a expliqué que le théâtre représente pour lui un moyen de « se sortir de cette addiction ». Il a montré son téléphone à l’animatrice avant de confesser : « Parce que je suis addict à cette cochonnerie. Je peux passer 45 minutes du TikTok. Je peux lire du Victor Hugo et le matin, dans une insomnie à 6 heures et quart, je peux regarder à l’infini des images comme elles sont d’une efficacité énorme à chaque fois ».

Luchini a opposé son amour profond pour la langue et la littérature à cette habitude de consommation rapide d’images et de courtes vidéos. Il a souligné, par l’exemple de ses propres pratiques, la coexistence chez un même individu de l’appétence pour les grands textes et d’une attirance pour les formats numériques contemporains.

La confidence a provoqué une réaction immédiate et amusée sur le plateau : l’animatrice « Babeth » et l’équipe ont ri, soulignant le ton volontiers taquin et la capacité du comédien à user d’autodérision. Luchini a ainsi reconnu, devant des téléspectateurs et des professionnels présents, que même les passionnés de littérature ne sont pas à l’abri des petites dépendances aux écrans.