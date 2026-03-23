Fabien Lecoeuvre donne de ses nouvelles après l’agression de Stéphane Tapie

Fabien Lecoeuvre est hospitalisé après avoir reçu un coup de la part de Stéphane Tapie sur le plateau de l’émission « Tout beau tout neuf » (TBT9) diffusée sur W9. L’incident, survenu lors d’une coupure publicitaire le 20 mars, a entraîné un traumatisme crânien et une hospitalisation en clinique pour 72 heures d’observation.

Selon des témoins cités par Télé Magazine et des éléments recueillis par Public.fr, la violence s’est produite hors antenne, immédiatement après un échange tendu entre les deux hommes. Stéphane Tapie a été ceinturé et exclu du plateau par la production après avoir frappé Fabien Lecoeuvre, qui s’est effondré et a été pris en charge.

Le chroniqueur, ancien attaché de presse de Claude François, a fait part de son état à Public.fr : « Je suis en clinique jusqu’à mardi pour les 72 heures d’observation après un traumatisme crânien. J’ai toujours des maux de tête et des vertiges mais ça va un peu mieux ». Il a précisé qu’un examen par IRM était programmé le matin même et qu’il devait consulter un autre médecin à 13 h 30.

Déroulé de l’altercation et réactions des parties

L’altercation trouve sa source dans un échange à l’antenne au cours duquel Fabien Lecoeuvre a évoqué un « vieux dossier » impliquant Stéphane Tapie, en revenant sur un article paru dans le magazine Entrevue et sur des propos passés. Selon le récit rapporté, Lecoeuvre a affirmé que Tapie l’avait « démonté » dans ce papier et a évoqué un lien avec Claude François Jr. Les tensions ont augmenté lorsque Lecoeuvre a lancé : « Tu ne dis pas tout », et que Tapie aurait répondu par des menaces à l’antenne, puis serait passé à l’acte une fois les caméras coupées.

Sur le site de Jean-Marc Morandini, Stéphane Tapie a reconnu avoir frappé son collègue, parlant d’« une gifle » et assurant : « si c’était à refaire je le referai ». Il a également déclaré que, selon lui, Lecoeuvre « a fait du cinéma en se roulant par terre ».

La production H2O et la chaîne W9 ont réagi par un communiqué transmis à l’AFP, dénonçant un comportement qualifié d’inacceptable. La société de production et la chaîne ont indiqué avoir procédé à l’exclusion de Stéphane Tapie du plateau après l’incident.

L’avocat de Fabien Lecoeuvre, Me Stéphane Loisy, a annoncé son intention de déposer plainte « dans les prochains jours », selon les informations disponibles. Sur place, des membres de l’équipe ont procédé à l’intervention physique pour ceinturer Stéphane Tapie au moment des faits.

Le présent dossier comprend des témoignages directs et des déclarations recueillies par Public.fr et des éléments repris par Télé Magazine et l’AFP. Cyril Hanouna, animateur de l’émission, avait tenté de couper court aux échanges en déclarant à l’antenne « pas de violence ici » avant que la situation ne dégénère hors caméra.