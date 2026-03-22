Fabien Lecœuvre aurait été agressé par Stéphane Tapie sur le plateau de Tout beau tout n9uf

Un incident physique a éclaté en coulisses lors de l’enregistrement, vendredi 20 mars, de Tout beau tout n9uf sur W9 : selon un article publié le 22 mars par Le Figaro, le chroniqueur Fabien Lecœuvre aurait été frappé par Stéphane Tapie pendant la pause publicitaire, après un échange tendu sur le plateau diffusé en direct.

Animateur historique de programmes tels que Touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna a démarré la saison sur W9 avec de nouvelles émissions, dont Tout beau tout n9uf et Cyril et la famille. À ses côtés figurent plusieurs chroniqueurs réguliers : Valérie Bénaïm, Gilles Verdez, Géraldine Maillet, Matthieu Delormeau et Fabien Lecœuvre, ce dernier âgé de 67 ans et ancien collaborateur de Claude François, intervenant sur l’actualité people.

La tension a débuté à l’antenne lorsque Hanouna a posé la question : « Avec qui vous ne partiriez jamais en vacances ? ». Fabien Lecœuvre a cité Stéphane Tapie. La réplique de ce dernier – « Mais ta gueule toi ! » – a rapidement envenimé les échanges. Fabien a alors évoqué un « vieux doss’ » et raconté un article d’Entrevue le concernant, lié à sa collaboration avec Claude François Jr et à une période passée aux « Années bonheur » avec Patrick Sébastien. Selon les propos retranscrits, Stéphane Tapie a manifesté son mécontentement en lançant des menaces verbales sur le plateau ; Cyril Hanouna a alors demandé explicitement « Pas de violence ici ».

L’agression en coulisses selon des témoins

Le Figaro, qui cite plusieurs spectateurs présents lors de l’enregistrement, rapporte qu’au cours de la pause publicitaire Stéphane Tapie serait allé vers Fabien Lecœuvre, alors en conversation avec d’autres personnes, et lui aurait porté « une droite au niveau de la tempe ». Toujours selon ces témoins, Fabien Lecœuvre serait tombé au sol et se serait cogné la tête, au point que certains craignaient pour son état : « On a cru qu’il était mort », a confié l’un d’eux au quotidien.

Des spectateurs cités par Le Figaro racontent également que Stéphane Tapie criait que l’on ne devait pas parler de sa famille. Sur place, les autres chroniqueurs, aidés de Mokhtar — identifié comme agent de sécurité de l’émission — auraient aidé Fabien Lecœuvre à se relever. Plusieurs agents de sécurité seraient ensuite intervenus pour ceinturer Stéphane Tapie.

Avant la reprise de l’antenne, il aurait été demandé au public « de faire comme si rien ne s’était passé », toujours d’après les témoignages recueillis par Le Figaro. À la reprise, Stéphane Tapie était absent autour de la table ; Fabien Lecœuvre, bien que sonné, a néanmoins assuré sa chronique.

Le quotidien précise enfin que Fabien Lecœuvre a été longuement pris en charge par les pompiers présents et qu’il doit passer des examens médicaux par mesure de précaution, information relayée dans l’article du 22 mars.