FA Cup : chaînes TV pour Aston Villa – Newcastle

Ce samedi, à 17h45 GMT, Aston Villa et Newcastle se retrouvent pour un duel de FA Cup programmé lors des seizièmes de finale. L’affiche suscite beaucoup d’intérêt, les deux équipes étant en forme et ambitieuses cette saison.

Henry DONCHE
Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
506 vues
FA Cup : Sur quelles chaînes TV suivre Aston Villa – Newcastle en direct ?
FA Cup : Sur quelles chaînes TV suivre Aston Villa – Newcastle en direct ?
1 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Les Villans espèrent tirer parti du facteur domicile et du soutien de leurs supporters pour poursuivre leur route dans la compétition. De leur côté, les Magpies visent une qualification qui leur permettrait de conserver leurs chances dans la course à un trophée national.

Voici où suivre la rencontre selon les zones géographiques.

Diffusion télévisée

Au Royaume‑Uni, la rencontre sera retransmise sur ITV, chaîne qui a longtemps assuré la couverture de la FA Cup et qui propose régulièrement ces rencontres à un large public national.

Pour les téléspectateurs d’Afrique subsaharienne, les droits de diffusion des compétitions anglaises sont détenus par SuperSport, qui diffusera donc ce match sur ses canaux régionaux.

En France, le match sera proposé par beIN Sports et sera visible sur la chaîne beIN Sports MAX 4, permettant aux abonnés de suivre l’affiche en direct.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
19:04 Actus : Cuba : annulation de son prestigieux festival du cigare
19:04 Football : Inter Milan – Juventus (Serie A J25): chaîne et horaire de diffusion en direct
19:04 Cuba : annulation de son prestigieux festival du cigare