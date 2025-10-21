Exportations: le Bénin confie à Havas Paris la promotion de l’ananas « Pain de Sucre » en France

Le gouvernement béninois travaille à bien repositionner l’ananas béninois en France. Il a conclu un contrat avec l’agence de communication française Havas Paris pour promouvoir sur le marché français la variété emblématique, l’Ananas Pain de Sucre.

Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large de valorisation des filières agricoles à forte valeur ajoutée et d’accroissement des exportations.

Selon le compte-rendu du dernier Conseil des ministres, ce partenariat vise à positionner l’ananas Pain de Sucre comme un produit premium, reconnaître ses atouts organoleptiques et renforcer son rayonnement auprès des consommateurs français.

Le choix d’une agence internationale traduit la volonté de l’État de confier cette mission à une structure capable d’élaborer une campagne de promotion adaptée au marché européen.

Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme d’Action du Gouvernement (PAG), qui fait de l’accès aux marchés d’exportation un des piliers du développement social.

Il reflète aussi la dynamique de la coopération bénino-européenne déjà visible dans d’autres secteurs comme l’infrastructure, l’énergie ou l’agro-alimentaire.

À travers cette initiative, Cotonou entend non seulement accroître les volumes exportés, mais aussi améliorer la perception du produit sur les rayons français, en renforçant la visibilité de la marque « Made in Benin » et en garantissant aux acheteurs les standards de qualité requis.