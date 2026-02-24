Éthiopie : le président israélien Isaac Herzog en visite auprès d’un partenaire clé

Le président de l’État d’Israël, Isaac Herzog, a posé le pied en Éthiopie le 24 février pour un séjour diplomatique de 48 heures. Sa visite, annoncée comme brève mais symboliquement importante, marque une relance visible des contacts entre Jérusalem et Addis-Abeba.

Au cours de ce déplacement, Herzog doit s’entretenir avec le chef de l’État éthiopien, Taye Atske‑Selassie, puis rencontrer le Premier ministre Abiy Ahmed. Ces rencontres rapprochées figurent au cœur d’un programme officiel destiné à réaffirmer le dialogue bilatéral.

Depuis le 7 octobre, les relations entre Israël et plusieurs pays africains ont été mises à l’épreuve ; cet épisode a laissé des traces dans la coopération diplomatique du pays sur le continent. Dans ce contexte, le déplacement du président israélien revêt un caractère stratégique pour les deux capitales.

Pour Israël, l’Éthiopie conserve une position clé en Afrique — tant pour son poids politique régional que pour les liens historiques et humains qui unissent les deux nations. La visite de Herzog est perçue comme une tentative de consolider ces rapports malgré les tensions récentes.

Objectifs et enjeux attendus

Les entretiens prévus devraient permettre d’aborder plusieurs thèmes sensibles et prioritaires : le renforcement des relations diplomatiques, le développement d’axes de coopération économique et sécuritaire, ainsi que la prise en compte des préoccupations régionales. Les autorités des deux pays n’ont pas rendu publics tous les points à l’ordre du jour, mais l’accent sera mis sur la stabilisation des liens bilatéraux.

Au‑delà des discussions officielles, cette visite offre une occasion pour les délégations de renouer des contacts institutionnels et d’explorer des pistes de collaboration concrètes. Les responsables israéliens et éthiopiens devraient multiplier les échanges pour définir des suites opérationnelles à leurs accords.