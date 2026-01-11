La suite après la publicité
États-Unis: Washington annonce l’envoi de centaines de policiers fédéraux à Minneapolis

La ministre américaine de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a annoncé dimanche 11 janvier l’envoi de «centaines» d’agents fédéraux supplémentaires à Minneapolis entre dimanche et lundi, en réaction à la mort d’une habitante de 37 ans lors d’une opération de la police de l’immigration. Intervenant sur l’émission Sunday Morning Futures de Fox News, elle a averti que la loi serait strictement appliquée et que toute personne commettant des actes de violence contre les forces de l’ordre ou entravant les opérations fédérales serait tenue responsable.

