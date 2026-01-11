États-Unis: Washington annonce l’envoi de centaines de policiers fédéraux à Minneapolis
La ministre américaine de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a annoncé dimanche 11 janvier l’envoi de «centaines» d’agents fédéraux supplémentaires à Minneapolis entre dimanche et lundi, en réaction à la mort d’une habitante de 37 ans lors d’une opération de la police de l’immigration. Intervenant sur l’émission Sunday Morning Futures de Fox News, elle a averti que la loi serait strictement appliquée et que toute personne commettant des actes de violence contre les forces de l’ordre ou entravant les opérations fédérales serait tenue responsable.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires