États-Unis: un Nigérian condamné à 19 ans de prison pour escroquerie sentimentale

Un ressortissant nigérian a été condamné à 19 ans de réclusion fédérale pour son rôle central dans une fraude internationale mêlant arnaques en ligne et piratage de courriels professionnels, ayant causé près de 4 millions de dollars de pertes.

Leslie Mba, un ressortissant nigérian de 40 ans, a été condamné à 19 ans de prison fédérale aux États-Unis pour son implication dans une vaste escroquerie sentimentale associée à un système de compromission de courriels professionnels (BEC), ayant causé un préjudice estimé à près de 4 millions de dollars. La peine de 228 mois a été prononcée par un tribunal fédéral du district sud du Texas. À l’issue de sa détention, il fera l’objet d’une procédure d’expulsion.

Mba avait plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique ainsi que de fausses déclarations dans des documents d’immigration. Selon l’accusation, entre 2018 et 2023, il a participé à un réseau international ciblant des particuliers et des entreprises via des arnaques sentimentales en ligne et le piratage de messageries professionnelles. Les fraudeurs interceptaient des transactions légitimes et détournaient les paiements vers des comptes qu’ils contrôlaient.

Mba jouait notamment le rôle de « mule financière », ouvrant et utilisant des comptes bancaires pour recevoir et transférer les fonds détournés. L’enquête a également révélé des tentatives de fraude à l’immigration, notamment par des mariages fictifs. Quatre complices ont été condamnés à des peines plus légères.



