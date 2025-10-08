En Brève
États-Unis: Trump réclame la prison pour le maire de Chicago et le gouverneur de l’État
1 min de lecture
Le président américain Donald Trump a réclamé, mercredi 8 octobre, l’emprisonnement du maire de Chicago, Brandon Johnson, et du gouverneur de l’État, JB Pritzker, les accusant de ne pas protéger les membres de la police de l’immigration (ICE). «Le maire de Chicago devrait être en prison pour ne pas avoir protégé les agents de ICE! Le gouverneur Pritzker également!», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.