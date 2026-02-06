États-Unis : Trump publie une vidéo montrant les Obama grimés en singes, la Maison Blanche juge l’indignation «fausse»

Vendredi 6 février, la Maison-Blanche a réagi avec fermeté aux accusations de racisme suscitées par la diffusion, par Donald Trump, d’une vidéo où l’ancien président Barack Obama et son épouse apparaissent grimés en singes.

La réaction officielle, portée par Karoline Leavitt, porte-parole de la présidence, a écarté ces critiques en les qualifiant d’indignation simulée. Dans un communiqué transmis à l’AFP, elle a contesté la portée des reproches et appelé à arrêter ces dénonciations qu’elle juge artificielles.

Selon la note publiée par la porte-parole, l’extrait incriminé proviendrait d’une vidéo circulant sur internet qui met en scène le président Trump en « roi de la jungle », tandis que les démocrates y seraient représentés par des personnages du film Le Roi Lion. Leavitt a invité les commentateurs à relativiser et à se concentrer sur des sujets qui, selon elle, ont un véritable intérêt pour l’opinion publique américaine.

La déclaration illustre la posture défensive de l’administration face à la polémique née de ce partage, en rejetant le lien entre la vidéo et les accusations raciales. Le message transmis à l’AFP cherche à recentrer le débat sur des enjeux politiques jugés plus pertinents par la Maison-Blanche plutôt que sur cette controverse visuelle.