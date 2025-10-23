En Brève

États-Unis: Trump amnistie l'ex-patron de Binance

Donald Trump a accordé l’amnistie à l’ancien patron de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Changpeng Zhao, condamné en avril 2024 pour violation de la législation antiblanchiment, a indiqué jeudi 23 octobre à l’AFP la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt. Elle a justifié cette décision en dénonçant l’acharnement supposé du gouvernement de l’ancien président Joe Biden à l’encontre de l’entrepreneur, qui avait déjà plaidé coupable et purgé une peine de quatre mois de prison avant d’être remis en liberté en septembre 2024.

