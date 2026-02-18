États-Unis : Steve Witkoff salue le « progrès significatif » après la première journée de pourparlers à Genève entre Russes et Ukrainiens

Mercredi 18 février 2026, Steve Witkoff, envoyé spécial de la Maison Blanche, a salué le caractère « significatif » des avancées enregistrées lors des pourparlers réunissant délégations russes et ukrainiennes. Dans un message publié sur X, l’émissaire a qualifié d’étape importante la tenue des échanges, intervenus après une première journée de discussions à Genève sous l’égide des États-Unis.

Witkoff a notamment mis en avant le rôle joué par l’initiative du président Trump pour parvenir à organiser cette rencontre entre les deux camps. Selon lui, le fait d’avoir réussi à rassembler les parties prenantes constitue un progrès notable dans la recherche d’une sortie de crise.

Les négociations de Genève, amorcées par une première séance d’échanges, visent à explorer des pistes susceptibles de mettre fin à quatre années de combats sur le territoire ukrainien. Le ton affiché par l’émissaire américain traduit une certaine satisfaction quant au déroulement initial des entretiens.

Sans pour autant annoncer d’accord immédiat, les déclarations de la Maison Blanche soulignent la portée diplomatique de cette réunion et l’importance accordée par Washington à la facilitation du dialogue entre Moscou et Kiev.

Un signal diplomatique surveillé

La publication de Steve Witkoff sur X a été perçue comme un message d’encouragement à la poursuite des négociations, laissant entendre que la délégation américaine entend rester active dans la médiation. Les observateurs noteront si les journées suivantes confirment ou tempèrent cet optimisme initial.

Pour l’heure, la première rencontre à Genève est présentée par l’administration américaine comme une étape prometteuse dans un processus qui pourrait, si les discussions se prolongent, ouvrir la voie à des développements politiques plus concrets.