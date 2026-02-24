États-Unis : Peter Attia, médecin influenceur, quitte CBS News après ses échanges avec Epstein

Le médecin et influenceur spécialisé dans la longévité Peter Attia a quitté son poste de chroniqueur pour la chaîne CBS News après la diffusion, la semaine dernière, de centaines de courriels échangés avec Jeffrey Epstein, révèle la presse américaine.

Son retrait illustre l’un des rares cas aux États-Unis où des liens avec Epstein entraînent des conséquences tangibles pour une personnalité publique. Jeffrey Epstein est décédé en détention à New York en 2019 alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel de mineures.

Plusieurs figures connues avaient déjà subi des répercussions liées à leurs relations avec Epstein : l’ancien secrétaire au Trésor Larry Summers s’est éloigné de la vie publique, tandis que le milliardaire Thomas Pritzker, la juriste Kathryn Ruemmler et le directeur du Whitney Museum, David Ross, ont quitté leurs fonctions.

Peter Attia, qui compte plus d’un million d’abonnés sur sa chaîne YouTube, a expliqué par l’intermédiaire d’un porte-parole qu’il se mettait en retrait afin de ne pas gêner le travail de CBS et d’éviter que son nom ne détourne l’attention des activités de la rédaction.

Des échanges rendus publics et une prise de responsabilité

Parmi les messages rendus publics, un courriel daté du 24 juin 2015 montre Attia s’interrogeant, avec une forme d’inquiétude, sur les difficultés liées à son amitié avec Epstein et sur l’impossibilité d’en parler autour de lui en raison du caractère scandaleux de la vie de ce dernier.

Sur le réseau X, le médecin a publié des excuses en reconnaissant sa responsabilité : il a dit regretter d’avoir été placé dans une situation où des courriels, parfois embarrassants et de mauvais goût, deviennent publics, et a admis accepter l’humiliation que cela implique.