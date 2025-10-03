États-Unis: nouveau revers du Sénat sur le blocage budgétaire

En Brève

Les États-Unis resteront en situation de paralysie budgétaire au moins jusqu’à la semaine prochaine, après l’échec vendredi d’un nouveau vote au Sénat, toujours profondément divisé entre républicains et démocrates. Après trois jours de « shutdown » ayant entraîné la mise au chômage technique de centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux, la proposition budgétaire républicaine n’a pas réussi à rassembler les voix démocrates nécessaires pour mettre fin au blocage.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ