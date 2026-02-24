États-Unis : les nouveaux droits de douane mondiaux de 10% voulus par Trump entrent en vigueur

Entrés en vigueur ce mardi, les nouveaux droits de douane à l’échelle nationale fixés à 10% par l’exécutif américain commencent à s’appliquer après une série d’événements juridiques survenus la semaine dernière. Le décret instituant cette surtaxe avait été signé dès le vendredi précédent, au lendemain du revers subi par l’administration devant la Cour suprême.

Cette mesure vise à uniformiser le régime tarifaire en vigueur : elle remplace les prélèvements généralisés antérieurs ainsi que ceux inscrits dans plusieurs accords commerciaux récemment négociés avec les principaux partenaires économiques des États-Unis. L’objectif affiché est de substituer un taux unique aux dispositifs dispersés qui avaient été utilisés jusqu’ici.

En dépit de ce changement d’envergure, certains prélèvements ciblés subsistent. Les droits sectoriels — établis pour certains secteurs à des niveaux compris entre 10% et 50% — ne sont pas concernés par la réforme et continuent d’être appliqués, notamment pour des filières comme le cuivre, l’automobile ou le bois destiné à la construction.

La décision de la Cour suprême de vendredi, qui avait annulé une large portion des surtaxes imposées antérieurement, n’a donc pas remis en cause ces tarifs sectoriels spécifiques. Ceux-ci restent maintenus indépendamment du nouveau cadre tarifaire général.

Déploiement et implications pratiques

Concrètement, les importations auparavant soumises à des droits divers voient désormais s’appliquer ce taux uniforme de 10%, sauf dans les domaines expressément exclus. Les entreprises actives dans les secteurs épargnés par la décision judiciaire continueront à faire face à des prélèvements variables en fonction des produits concernés.

Sur le plan commercial, cette réorganisation du système tarifaire pourrait modifier les calculs des importateurs et des partenaires internationaux, qui devront ajuster leurs stratégies de prix et de chaînes d’approvisionnement en tenant compte du nouveau barème général tout en gérant la persistance des surtaxes sectorielles.