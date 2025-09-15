PAR PAYS
États-Unis: l’épouse d’Akon demande le divorce après 29 ans de mariage

L'artiste américain Akon
Tomeka Thiam, l’épouse du chanteur sénégalo-américain Akon, a officiellement demandé le divorce, quelques jours avant ce qui aurait marqué leur 29e anniversaire de mariage.

Selon des documents déposés le jeudi 11 septembre 2025 devant un tribunal du comté de Fulton, en Géorgie, Tomeka réclame la dissolution du mariage, la garde légale conjointe de leur fille de 17 ans, ainsi qu’une pension alimentaire. Elle demande également que le tribunal rejette les requêtes introduites par Akon.

Le couple s’était marié en septembre 1996. Tomeka justifie sa demande par des « différences irréconciliables », mettant ainsi un terme à près de trois décennies de vie commune.

