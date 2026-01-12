Accueil En Brève États-Unis : le ministère de la Justice s’apprête à poursuivre la Réserve fédérale, annonce son président

États-Unis : le ministère de la Justice s’apprête à poursuivre la Réserve fédérale, annonce son président

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a annoncé dimanche 11 janvier dans un communiqué que la banque centrale américaine avait reçu une convocation du ministère de la Justice susceptible de conduire à une mise en accusation, liée à l’une de ses auditions en juin dernier. Selon Powell, cette convocation s’inscrit dans un climat de pression exercé par le président Donald Trump sur la Fed pour la contraindre à abaisser plus fortement ses taux d’intérêt, alors que l’inflation demeure au‑dessus de l’objectif de 2 %.