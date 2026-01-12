États-Unis : le ministère de la Justice s’apprête à poursuivre la Réserve fédérale, annonce son président
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a annoncé dimanche 11 janvier dans un communiqué que la banque centrale américaine avait reçu une convocation du ministère de la Justice susceptible de conduire à une mise en accusation, liée à l’une de ses auditions en juin dernier. Selon Powell, cette convocation s’inscrit dans un climat de pression exercé par le président Donald Trump sur la Fed pour la contraindre à abaisser plus fortement ses taux d’intérêt, alors que l’inflation demeure au‑dessus de l’objectif de 2 %.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires