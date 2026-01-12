La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

États-Unis : le gouvernement menace la Fed de poursuites

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré dimanche 11 janvier que la banque centrale américaine faisait l’objet d’une menace de poursuites de la part du ministère de la Justice, ajoutant une pression supplémentaire à celle exercée par le président Donald Trump en raison du refus de la Fed d’abaisser ses taux d’intérêt. Selon un communiqué cité par l’AFP, la Fed a reçu une convocation du ministère de la Justice qui pourrait aboutir à des poursuites pénales, fondée sur une audition tenue en juin au sujet d’un projet de rénovation du bâtiment de la Fed. Jerome Powell a présenté cette convocation comme s’inscrivant dans le climat de pressions visant à contraindre l’institution à réduire davantage les taux, alors que l’inflation demeure au‑dessus de l’objectif de 2%. L’annonce a ravivé les craintes quant à l’indépendance de la Réserve fédérale et stimulé la demande pour des actifs refuges : les cours de l’or et de l’argent ont atteint des niveaux records sur les marchés.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
176 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
10:03 Société : Côte d’Ivoire : A Bédiala, une jeune femme retrouvée morte en bordure de route
10:02 Afrique-Sport : Jay Jay Okocha: « la CAN, le trophée qui manque à Salah »
10:03 Côte d’Ivoire : A Bédiala, une jeune femme retrouvée morte en bordure de route
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant