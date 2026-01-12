Accueil En Brève États-Unis : le gouvernement menace la Fed de poursuites

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré dimanche 11 janvier que la banque centrale américaine faisait l’objet d’une menace de poursuites de la part du ministère de la Justice, ajoutant une pression supplémentaire à celle exercée par le président Donald Trump en raison du refus de la Fed d’abaisser ses taux d’intérêt. Selon un communiqué cité par l’AFP, la Fed a reçu une convocation du ministère de la Justice qui pourrait aboutir à des poursuites pénales, fondée sur une audition tenue en juin au sujet d’un projet de rénovation du bâtiment de la Fed. Jerome Powell a présenté cette convocation comme s’inscrivant dans le climat de pressions visant à contraindre l’institution à réduire davantage les taux, alors que l’inflation demeure au‑dessus de l’objectif de 2%. L’annonce a ravivé les craintes quant à l’indépendance de la Réserve fédérale et stimulé la demande pour des actifs refuges : les cours de l’or et de l’argent ont atteint des niveaux records sur les marchés.