États-Unis : le chef de la police des frontières, Michael Banks démissionne avec effet immédiat

Michael Banks, directeur de la police des frontières américaine, a annoncé sa démission avec effet immédiat après près de trente-sept ans de carrière publique. Son départ intervient dans un contexte de recomposition accélérée de l’appareil migratoire américain, marqué par plusieurs démissions et révocations au sein du Département de la Sécurité intérieure.

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Le directeur de la police des frontières américaine (US Border Patrol), Michael Banks, a annoncé jeudi 14 mai sa démission avec effet immédiat dans un entretien accordé à la chaîne Fox News. « C’est simplement le moment », a-t-il déclaré. « Je pense que j’ai remis le navire sur le bon cap, de la frontière la moins sûre, la plus désastreuse et la plus chaotique à la frontière la plus sûre que ce pays ait jamais connue. » Dans un message adressé à ses agents, Banks a précisé qu' »il est temps pour moi de prendre ma retraite et de rentrer au Texas pour me consacrer à ma famille et à mon ranch. » Il a accumulé près de trente-sept ans de carrière dans la fonction publique.

Le commissaire des douanes et de la protection des frontières (Customs and Border Protection, CBP), Rodney Scott, dont dépend la police des frontières, a remercié Banks pour ses « décennies au service du pays », soulignant que « sous sa direction, la frontière est passée du chaos à la plus sûre jamais connue ». Aucun successeur n’a été immédiatement désigné.

La démission de Banks constitue le troisième départ de haut rang au sein du Département de la Sécurité intérieure (DHS) en deux mois. En mars 2026, la secrétaire Kristi Noem avait été révoquée par Donald Trump au terme de plusieurs semaines de polémiques, notamment sa gestion de la mort de deux citoyens américains — Renée Good et Alex Pretti — abattus par des agents fédéraux lors de l’opération « Metro Surge » menée à Minneapolis entre décembre 2025 et février 2026. Au cours de cette opération d’envergure ayant conduit à plus de 3 789 interpellations, le commandant de la CBP Gregory Bovino avait assumé la conduite des arrestations dans les grandes villes du pays ; il avait été écarté de ses fonctions avant de prendre sa retraite en mars, également à la suite des incidents de Minneapolis.

Markwayne Mullin, ancien sénateur républicain de l’Oklahoma, a remplacé Noem à la tête du DHS. Parallèlement, Todd Lyons, directeur par intérim de l’agence de contrôle de l’immigration (ICE), doit quitter ses fonctions fin mai ; il sera remplacé à titre intérimaire par David Venturella, issu de la filière agence.

Bilan revendiqué, tensions persistantes

Banks a été nommé à la tête de la police des frontières en janvier 2025 au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, après avoir exercé comme coordinateur frontalier pour l’État du Texas. Sous son mandat, les franchissements irréguliers à la frontière sud ont fortement diminué : en mars 2026, la CBP a enregistré 11 732 passages à la frontière avec le Mexique, contre près de 190 000 en mars 2024, selon les données officielles. En revanche, les opérations conduites dans l’intérieur du territoire américain ont suscité de vives controverses, notamment en raison de leur extension à des villes dirigées par des élus démocrates et des incidents ayant entraîné des morts parmi des citoyens américains.