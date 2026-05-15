Olivia Ruiz déclare avoir « perdu de vue » Jenifer

Olivia Ruiz, en pleine promotion de son roman Vamos publié aux éditions Lattès le 29 avril, était l’invitée de Télématin le mercredi 13 mai 2026 et est revenue sur ses liens avec d’anciens candidats de la première saison de la Star Academy, tout en déclarant avoir perdu le contact avec la gagnante de l’émission, Jenifer. Cette intervention fait suite à sa récente apparition sur le plateau de C à vous et s’inscrit dans la tournée médiatique entourant la sortie de son livre.

Préparation de l'audio... 0:00 / 0:00 🔊 1x

Chanteuse et désormais romancière, Olivia Ruiz a présenté son projet littéraire et a rappelé son parcours artistique, marqué notamment par sa participation à la première édition de la Star Academy au début des années 2000. Au fil des interviews, elle a détaillé les relations qu’elle entretient aujourd’hui avec certains de ses anciens camarades de promotion.

Au cours de l’entretien pour France Télévisions, l’artiste a cité plusieurs anciens candidats avec lesquels elle reste en contact et a précisé ceux dont elle s’est éloignée. Elle a évoqué à la fois des liens personnels et des sollicitations professionnelles récentes.

Des liens toujours forts pour Olivia Ruiz

Olivia Ruiz a confirmé être restée proche de plusieurs figures de cette promotion. Elle a notamment évoqué Patrice Maktav, qu’elle a qualifié d’« artiste incroyable » et présenté comme son ancien compagnon. Dans ses propos rapportés, elle a souligné ses activités artistiques multiples : comédien, musicien et peintre, signalant l’intérêt suscité par les œuvres que Maktav a récemment dévoilées.

La chanteuse a également mentionné entretenir des échanges réguliers avec Jessica Márquez, malgré la distance géographique. Elle a employé le terme « régulièrement » pour décrire leur communication, sans préciser la fréquence exacte des contacts.

Parmi les autres relations maintenues, Olivia Ruiz a cité Jean-Pascal Lacoste et Mario Barravecchia. À propos de Mario Barravecchia, elle a indiqué qu’ils s’étaient dernièrement parlés dans le cadre d’un projet : il l’avait sollicitée pour un concert de charité qu’il organisait. Ces éléments montrent que certaines relations issues de la promotion de la première saison continuent de s’inscrire dans des interactions à la fois personnelles et professionnelles.

En revanche, la chanteuse a reconnu avoir « perdu de vue » certains anciens camarades. Lors de l’entretien avec Télématin, elle a exprimé ne plus avoir de nouvelles de la gagnante de la première saison, Jenifer. La mention de cette coupure de contacts a été formulée sans autre précision sur les raisons ou la date à laquelle le lien se serait distendu.

Olivia Ruiz poursuit parallèlement ses activités musicales et littéraires, poursuivant la promotion de son roman Vamos et multipliant les interventions médiatiques pour présenter ce nouvel opus.